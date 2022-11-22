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Водитель автомобиля Lada погиб после столкновения с грузовиком в Дновском районе

Водитель легкового автомобиля погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Дновском районе сегодня, 22 ноября. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Водитель автомобиля Lada Granta, мужчина 1968 года рождения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем Hyundai, за рулём которого был мужчина 1974 года рождения, после чего машины оказались в кювете.

В результате водитель Lada Granta погиб на месте, водитель Hyundai пострадал.

На месте работают сотрудники ГИБДД и экстренные службы.