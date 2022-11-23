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Свыше 20 человек пострадали в ДТП в Псковской области за неделю

21 человек пострадал в результате 19 дорожно-транспортных происшествий в Псковской области, которые произошли с 21 по 27 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении ГИБДД УМВД России.

За прошедшую неделю в результате аварий погибло два человека.

Кроме того, сотрудники ГИБДД 1499 раз пресекли административные правонарушения в области безопасности дорожного движения. За неделю выявили 19 нетрезвых водителей, трое из них сели за руль в состоянии алкогольного опьянения повторно.