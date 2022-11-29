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Очевидцев ДТП 2018 года ищет полиция в Стругокрасненском районе

Очевидцев дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в 2018 году в Стругокрасненском районе, разыскивает полиция. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В производстве следственной части следственного управления УМВД России по Псковской области находится уголовное дело, которое возбудили по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ.

На территории Стругокрасненского района 20 сентября 2018 года около 13:30 водитель мотоцикла марки Yamaha перевозил пассажира. Двигаясь по 183-му километру автодороги Санкт-Петербург - Невель, он столкнулся с мотоциклом марки Honda, а затем - с остановившимся на запрещающий сигнал светофора автомобилем марки «Валдай».

В результате ДТП водитель мотоцикла Yamaha скончался на месте происшествия от полученных травм, а его пассажирка получила телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

«В настоящий момент у органа предварительного следствия имеется необходимость в установлении всех возможных очевидцев данного ДТП с целью выяснения всех его обстоятельств. Если у вас имеется информация о вышеуказанном дорожно-транспортном происшествии или вы стали его свидетелем, просим обратиться в дежурную часть УМВД России по Псковской области либо к следователю Д. В. Васильеву в кабинет №23 СО ОМВД России по Псковскому району», - добавили в ведомстве.

Также информацию можно сообщить по телефонам: 8(8112)59-33-25 или 8(911)380-44-05.