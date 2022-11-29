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Два автомобиля столкнулись на Запсковье

Два автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Труда и Звездной в Пскове сегодня, 30 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

У автомашин незначительные технические повреждения. На данный момент сотрудники ГИБДД не прибыли, автомобили движению не мешают.

Госавтоинспекция обращает внимание водителей на необходимость соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и боковой интервал, а также быть аккуратнее при совершении маневров на дороге в связи с продолжающимся снегопадом.

В непогоду во время снегопада важно снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие.