Два автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Индустриальной и Ипподромной в Пскове, сегодня, 3 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили очевидцы.
У автомашин незначительные технические повреждения.
На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД.
Госавтоинспекция обращает внимание водителей на необходимость соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и боковой интервал, а также быть аккуратнее при совершении маневров на дороге в связи с продолжающимся снегопадом.
В непогоду во время снегопада важно снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие.