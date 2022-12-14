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Фургон съехал с Крестовского шоссе в Пскове и врезался в дерево, пострадал пассажир

Пожилая женщина пострадала в результате дорожно-транспортного происшествия в Пскове 13 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

ДТП произошло в 12.10 у дома №86 на Крестовском шоссе в Пскове. Водитель автомобиля Peugeot Boxer, пскович 1977 года рождения, не справился с управлением транспортным средством, в результате чего фургон съехал с дороги в кювет и наехал на световую опору и на дерево.

В дорожной аварии пострадала пассажирка 1947 года рождения, проживающая в городе Пскове. Её доставили в областную больницу, откуда отпустили домой. В ведомстве добавили, что водитель был трезв.