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Два автомобиля столкнулись напротив Ледового дворца в Пскове

Два автомобиля столкнулись напротив Ледового дворца в Пскове вечером 19 декабря, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

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