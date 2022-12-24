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Псковская полиция ищет автомобилиста, сбившего подростка на тротуаре

Неустановленный водитель совершил наезд на пешехода в Пскове 19 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову.

По имеющимся данным, в 9:30 минут на улице Советской, 21А водитель на автомобиле темного цвета сбил пешехода 2006 года рождения. Этот молодой человек двигался на велосипеде по тротуару.

Водитель оставил место происшествия. Впоследствии пешеход самостоятельно обратился за помощью в медицинское учреждение.

Всех, кто стал очевидцами ДТП или владеет какой-либо информацией о данном происшествии, просят позвонить по телефонам: 102, 59-38-40, 8(911)884-88-88.

«Водителю, ставшему участником этого ДТП, предлагается самостоятельно обратиться по вышеуказанным телефонам», – добавили в ГИБДД.