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17 человек пострадали в ДТП в Псковской области за неделю

17 человек пострадали в результате девяти дорожно-транспортных происшествий, которые произошли в Псковской области с 19 по 25 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Кроме того, за неделю сотрудники Госавтоинспекции пресекли 1 482 административных правонарушения в области БДД. За этот период они выявили 28 водителей, управлявший транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержано 3 водителя.

«Уважаемые водители, зачастую именно управление транспортными средствами в состоянии опьянения и превышение скоростного режима являются причинами дорожно-транспортных происшествий и тяжёлых последствий. Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости быть предельно внимательными на дороге», - прокомментировали в ведомстве.