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ДТП в Псковской области унесло жизнь женщины, двое детей госпитализированы

Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля произошло во вторник, 3 января, в Порховском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по региону, сообщение об аварии в деревне Большие Луки Дубровенской волости поступило в 14:22. Для ликвидации последствий ДТП привлекалась 1 единица техники, 3 человека.

Как сообщает газета «Порховский вестник» со ссылкой на ОГИБДД ОМВД России по Порховскому району, водитель автомобиля Haval f7 1984 года рождения не выбрал безопасную скорость движения, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате происшествия пассажирка 1987 года рождения погибла, еще двое пассажиров 2013 и 2017 г.р. доставлены в медицинское учреждение Пскова.