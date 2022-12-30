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Один человек пострадал в результате ДТП с микроавтобусом в Пскове

Один из водителей пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на пересечении улиц Юбилейной и Кузбасской Дивизии в Пскове днём 8 января. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, пострадал один человек - мужчина 1957 года рождения, водитель микроавтобуса Mitsubishi. При перестроении он не соблюдал правила дорожного движения, в результате чего произошло ДТП и его машина перевернулась.

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Напомним, момент дорожно-транспортного происшествия попал на камеру видеонаблюдения.