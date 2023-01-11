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Восемь ДТП оформили сотрудники Госавтоинспекции в Пскове 10 января

Восемь ДТП оформили сотрудники Госавтоинспекции в Пскове 10 января. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Юлия Федорова.

Из восьми дорожно-транспортных происшествий одно с пострадавшим.

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«Понятно, что мы не берем в расчет аварии, оформленных по европротоколу, так что их может быть и больше, но официальных, которые оформляли наши сотрудники – восемь. Были также заявки, которые к нам поступали, но потом их отменяли», - прокомментировала Юлия Федорова.

Она также напомнила водителям, что с учетом погодных условий и других факторов автомобилистам при движении необходимо строго выполнять предписания дорожных знаков, указания сотрудников дорожно-патрульной службы. Особое внимание следует уделять соблюдению безопасной дистанции, а также скоростного режима и быть предельно осмотрительными при совершении маневров, особенно во время обгона при плохой видимости.