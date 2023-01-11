АвтоМир / Происшествия / ДТП

Мужчина погиб в результате ДТП в Пушкиногорском районе

Мужчина погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Пушкиногорском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

ДТП произошло 10 января около 17:12 на 292 километре автодороги Санкт-Петербург Невель на территории Пушкиногорского района. Водитель автомобиля ВАЗ-21074, петербуржец 2003 года рождения, не справился с управлением, выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с МАЗ под управлением мужчины 1992 года рождения.

Водитель легкового автомобиля погиб, его пассажирку 1985 года рождения госпитализировали.