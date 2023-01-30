АвтоМир / Происшествия / ДТП

Названа основная причина дорожных аварий в Псковской области

Основная причина ДТП в Псковской области - нарушение правил дорожного движения водителем. Об этом сообщил заместитель начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Сергей Иванчук в ходе онлайн-брифинга 31 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Основой причиной является нарушение правил дорожного движения, это 90%. Из всех ДТП за год, 482 произошли по вине водителей транспортных средств. Основные нарушения - это несоблюдения скоростного режима, управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, непредоставление преимущества на дороге», - рассказал Сергей Иванчук.

Он уточнил, что больше всего происшествий происходит в Дедовичах, Порхове и Великолукском районе, в остальных районах.