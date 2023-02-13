АвтоМир / Происшествия / ДТП

Три человека пострадали в ДТП на улице Юбилейной в Пскове. ФОТО

Три человека пострадали в столкновении двух автомобилей на улице Юбилейной в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, информация о ДТП поступила 11 февраля в 20.45.

У дома № 3 по улице Великорецкая женщина 1993 года рождения за рулем Hyundai Solaris не справилась с управлением, наехала на бордюр и на стойку с дорожными знаками.

Затем автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Renault Logan под управлением мужчины 1962 года рождения.

Водитель Hyundai и пассажирка Renault 1962 года рождения доставлены в областную больницу. После осмотра отпущены. Пассажирка Renault Logan 2008 года рождения доставлена в детскую областную больницу. Водители трезвые.

По факту ДТП проводится административное расследование.

Еще одно ДТП произошло на улице Юбилейной тем же вечером с участием автомашины спасателей, которые ехали на ДТП к дому № 3 по Великорецкой.

В 21.10 у дома № 7 по улице Комдива Кирсанова водитель Volkswagen Passat, мужчина 2003 года рождения, не предоставил преимущество в движении транспортному средству – Fiat Ducato с нанесенными цветографическими схемами и включенными звуковыми и световыми сигналами под управлением мужчины 1995 года рождения.

В результате столкновения пострадавших нет. Повреждена стойка со светофорным объектом и дорожными знаками, секция ограждения.