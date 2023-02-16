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Стали известны подробности с наездом автомобиля на светофор у поворота на Родину

Стали известны подробности с наездом автомобиля на светофор на дороге Псков – Старый Изборск. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД ОМВД России по Псковскому району, ДТП произошло 16 февраля в 01.45 на 5-м километре.

Фото: «Псков. За рулём» / Telegram

Водитель Renault Logan, мужчина 1992 года рождения, не справился с управлением и совершил наезд на стойку светофора. Пострадавших нет. Водитель от прохождения медицинского освидетельствования на алкоголь отказался.

Добавим, утром светофор не работал. Выезд автотранспорта со стороны деревни Родина затруднен.