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Пьяный водитель LADA Granta устроил ДТП в Новосокольническом районе

Пьяный водитель LADA Granta устроил ДТП в Новосокольническом районе 16 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

В 14:30 на 16 километре автодороги Новосокольники – Великие Луки пьяный водитель автомобиля LADA Granta 1986 года рождения врезался в движущийся впереди Renault Logan.

Позднее, в 17:15, за медицинской помощью обратился пассажир LADA Granta 1988 года рождения в Великолукскую больницу, помещен в нейрохирургическое отделение.