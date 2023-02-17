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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Пьяный водитель LADA Granta устроил ДТП в Новосокольническом районе

17.02.2023 09:00|ПсковКомментариев: 0

Пьяный водитель LADA Granta устроил ДТП в Новосокольническом районе 16 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

В 14:30 на 16 километре автодороги Новосокольники – Великие Луки пьяный водитель автомобиля LADA Granta 1986 года рождения врезался в движущийся впереди Renault Logan.

Позднее, в 17:15, за медицинской помощью обратился пассажир LADA Granta 1988 года рождения в Великолукскую больницу, помещен в нейрохирургическое отделение.

Теги: #ДТП
Источник: Псковская Лента Новостей
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