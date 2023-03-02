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До 16 увеличилось число госпитализированных в ДТП с автобусом в Усвятах

Один человек погиб, 16 пострадали в ДТП с автобусом в Усвятском районе сегодня, 4 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, сегодня в 7:05 на 131 километре автодороги Ольша – Невель у дома №35 на улице Козловской поселка Усвяты 35-летний водитель грузового автомобиля Volvo с полуприцепом не учёл погодные условия. В результате он не справился с управлением и совершил столкновение с автобусом «ПАЗ», движущемся в попутном направлении, за рулём которого находился 63-летний мужчина.

Пострадавшие были были госпитализированы в медицинское учреждение.

Отметим, автобус принадлежит одному из местных предприятий.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники Госавтоинспекции. Кроме того на место выехали сотрудники аппарата УМВД России по Псковской области.

Ранее о ДТП сообщал телеканал РЕН ТВ.