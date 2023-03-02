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Трое человек обратились за медпомощью после столкновения «ГАЗели» и фургона в Великих Луках

Трое человек обратились за медпомощью в результате столкновения «ГАЗели» и фургона в Великих Луках 3 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМВД России по городу.

Фото: архив ПЛН

В 17:25 у дома №111/1 на проспекте Гагарина 28-летний водитель автомобиля «ГАЗель» выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Citroen Jumper под управлением 26-летнего мужчины.

Оба водителя были трезвы.

В результате ДТП медицинская помощь потребовалась пассажирам автомобиля Citroen: 38-летней женщине, 12-летней девочке и

24-летнему молодому человеку.