АвтоМир / Происшествия / ДТП

Прокуратура устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Усвятах

Установление обстоятельств смертельного ДТП у дома №35 на улице Козловской поселка Усвяты контролирует прокуратура Псковской области. Об этом Псковской ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

«Предварительно установлено, что водитель большегрузного автомобиля Volvo, принадлежащего ООО "Рэд лайн", двигаясь по своей полосе движения, совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автобусом "ПАЗ", принадлежащим ООО "ВСК". В автобусе находились работники Великолукского мясокомбината. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь», – отметили в ведомстве.

Напомним, ДТП произошло сегодня, 4 марта. В нём погиб один человек, 16 пострадали и были госпитализированы в медучреждение.

Смотрите также Появились фотографии с места крупного ДТП с автобусом и фурой в Усвятах

Работу следственно-оперативной группы на месте происшествия координировал заместитель Невельского межрайонного прокурора.

«В настоящее время произведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские и автотехническая судебная экспертизы, устанавливаются очевидцы происшедшего, опрошены лица, сообщившие о дорожно-транспортном происшествии в экстренные службы», – уточнили в ведомстве.

Принятие процессуального решения поставлено на контроль прокуратуры области.