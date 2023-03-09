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Водитель погиб в ДТП на опасном повороте дороги Псков – Гдов. ФОТО

Водитель погиб в столкновении двух автомашин на повороте дороги Псков – Гдов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД ОМВД России по Псковскому району, ДТП произошло 8 марта около 18.30 на 12-м километре автодороги.

Водитель Volkswagen Passat, мужчина 1983 года рождения, на опасном повороте не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ-2112 под управлением молодого человека 2000 года.

Водитель иномарки погиб на месте происшествия. Водитель ВАЗа получил незначительные травмы - ушиб мягких тканей головы.

По факту ДТП проводится проверка.