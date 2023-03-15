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Водителя автомобиля, сбившего бетонный столб на Запсковье, отправили в больницу

Водителя автомобиля, сбившего бетонный столб на Запсковье 15 марта, отправили в больницу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Юлия Федорова.

Дорожно-транспортное происшествие случилось у дома №102 на улице Инженерной в 16:00. По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2110, мужчина 1985 года рождения, не справился с управлением и совершил наезд на световую опору.

Мужчина получил телесные повреждения, отправлен в больницу для осмотра. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.