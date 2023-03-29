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Два человека травмированы в результате ДТП с выездом на встречную полосу в Пскове. ФОТО

Три автомобиля попали в ДТП у Кузнецкого моста в Пскове

Два человека травмированы в результате ДТП с выездом на встречную полосу в Пскове. ФОТО

Молодой человек попал под колеса Audi в плюсском поселке, водитель был пьян

Пьяный водитель учинил ДТП с двумя пострадавшими в Псковском районе. ФОТО

Погибший в ДТП великолучанин не был пристегнут ремнем безопасности