АвтоМир / Происшествия / ДТП

В Пскове возле школы сбит мальчик-пешеход

В Пскове утром 5 апреля сбит пешеход. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, наезд произошел в 07.25 у дома №23 по улице Льва Толстого, на перекрестке с Иркутским переулком возле школы №9.

Водитель автомашины Ssang Yong, женщина 1956 года рождения, совершила наезд на мальчика 2012 года рождения. По предварительной информации, он переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

У ребенка выявлены ссадины в области правого коленного сустава. Водитель трезвый.

Все обстоятельства ДТП уточняются. По факту происшествия полиция ведет проверку.