АвтоМир / Происшествия / ДТП

Девочка получила ушиб в результате экстренного торможения автобуса в Пскове

Девочка-пассажир получила ушиб в результате экстренного торможения автобуса в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Юлия Федорова.

Сегодня, 3 мая, в 10:55 у дома №49Б на Рижском проспекте неизвестный водитель не уступил дорогу автобусу, в результате водитель общественного транспорта применил экстренное торможение.

В салоне автобуса упала девочка 2008 года рождения. Предварительно, она получила ушиб левого уха. Ее осмотрели сотрудники скорой медпомощи.