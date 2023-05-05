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Смерть, кома и три перелома у школьников: серьезная авария произошла в Куньинском районе

Два легковых автомобиля столкнулись в Куньинском районе утром 5 мая. В результате дорожно-транспортного происшествия один из водителей погиб, второй находится в коме, два несовершеннолетних пассажира получили переломы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОГИБДД МО МВД России «Великолукский» (Великолукский и Куньинский районы).

Фото здесь и далее: ОГИБДД МО МВД России «Великолукский»

ДТП произошло в 7.45 на 440-м километре автодороги М-9 «Балтия» в Куньинском районе. Водитель автомобиля ВАЗ-2112, мужчина 1976 года рождения, житель деревни Обжино Куньинского района, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, двигаясь по второстепенной дороге, при повороте налево не уступил автомобилю Mercedes-Benz C 200, за рулем которого был мужчина 1978 года рождения, житель поселка Кунья, он ехал по главной дороге. В результате произошло столкновение.

Водитель автомобиля ВАЗ скончался на месте ДТП. Водитель машины Mercedes впал в кому, также ему диагностировали ушиб мягких тканей головы, сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

В ДТП пострадали два школьника - пассажиры автомобиля ВАЗ:

мальчик 2007 года рождения, он получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, шок и перелом бедра.

мальчик 2014 года рождения, ему диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, шок, перелом бедра и плеча.

Уточняется, что мальчики находились на заднем пассажирском сиденье и не были пристегнуты ремнями безопасности.

Троих пострадавших госпитализировали в Великолукскую межрайонную больницу.