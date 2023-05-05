←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё ДТП 05.05.2023 11:250 Смерть, кома и три перелома у школьников: серьезная авария произошла в Куньинском районе 05.05.2023 11:271 Автомобиль с прицепом попал в тройное ДТП в Пскове 05.05.2023 11:250 Смерть, кома и три перелома у школьников: серьезная авария произошла в Куньинском районе 04.05.2023 10:510 Велосипедист пострадал при столкновении с автомобилем в Пскове 03.05.2023 12:401 Девочка получила ушиб в результате экстренного торможения автобуса в Пскове 02.05.2023 11:200 Один из водителей пострадал в ДТП с фургоном в Гдовском районе. ФОТО
 
 
 
 
 
АвтоМир / Происшествия / ДТП

Смерть, кома и три перелома у школьников: серьезная авария произошла в Куньинском районе

05.05.2023 11:25|ПсковКомментариев: 0

Два легковых автомобиля столкнулись в Куньинском районе утром 5 мая. В результате дорожно-транспортного происшествия один из водителей погиб, второй находится в коме, два несовершеннолетних пассажира получили переломы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОГИБДД МО МВД России «Великолукский» (Великолукский и Куньинский районы).

Фото здесь и далее: ОГИБДД МО МВД России «Великолукский»

ДТП произошло в 7.45 на 440-м километре автодороги М-9 «Балтия» в Куньинском районе. Водитель автомобиля ВАЗ-2112, мужчина 1976 года рождения, житель деревни Обжино Куньинского района, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, двигаясь по второстепенной дороге, при повороте налево не уступил автомобилю Mercedes-Benz C 200, за рулем которого был мужчина 1978 года рождения, житель поселка Кунья, он ехал по главной дороге. В результате произошло столкновение.

Водитель автомобиля ВАЗ скончался на месте ДТП. Водитель машины Mercedes впал в кому, также ему диагностировали ушиб мягких тканей головы, сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. 

В ДТП пострадали два школьника - пассажиры автомобиля ВАЗ:

  • мальчик 2007 года рождения, он получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, шок и перелом бедра. 
  • мальчик 2014 года рождения, ему диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, шок, перелом бедра и плеча. 

Уточняется, что мальчики находились на заднем пассажирском сиденье и не были пристегнуты ремнями безопасности. 

Троих пострадавших госпитализировали в Великолукскую межрайонную больницу.

Теги: #ДТП #ГИБДД #Куньинский район
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Вы бы стали пользоваться тонировкой в машине, если бы отменили все требования к ней?
В опросе приняло участие 6978 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
05.05.2023, 12:590 Интерес к китайским автомобилям вырос у жителей Псковской области 05.05.2023, 11:271 Автомобиль с прицепом попал в тройное ДТП в Пскове 05.05.2023, 11:250 Смерть, кома и три перелома у школьников: серьезная авария произошла в Куньинском районе 05.05.2023, 09:430 Массовые проверки водителей пройдут в Пскове и Великих Луках
05.05.2023, 09:240 Депутат призвал запретить агрегаторам такси повышать тариф за детское кресло 04.05.2023, 19:300 Суд признал недействительным контракт на содержание светофоров в Пскове 04.05.2023, 16:580 Более 15 единиц техники ремонтируют дорогу во Владимирском лагере 04.05.2023, 15:121 Бастрыкин поддержал ограничение для электросамокатов в городах
04.05.2023, 14:048 Автозаправочную станцию строят на улице Юбилейной в Пскове 04.05.2023, 13:461 Федеральную дорогу Р-56 в Псковской области временно перекроют 9 мая 04.05.2023, 12:110 Проезд у дома №124 по улице Леона Поземского закрыли в Пскове 04.05.2023, 10:510 Велосипедист пострадал при столкновении с автомобилем в Пскове
03.05.2023, 21:214 С 14 мая открывается движение автобусов по маршруту 989 «Псков - Таллин» 03.05.2023, 17:430 Движение транспорта ограничат на улице Дьяконова в Великих Луках 03.05.2023, 17:060 Участок улицы Германа в Пскове временно закроют для автотранспорта 4 мая 03.05.2023, 13:230 На родительское собрание в великолукской школе пришла полиция
03.05.2023, 12:401 Девочка получила ушиб в результате экстренного торможения автобуса в Пскове 03.05.2023, 12:190 Уличное освещение сделают в красногородской деревне после жалобы в прокуратуру 02.05.2023, 19:020 Черёмуха обрушилась на припаркованный Hyundai в Пскове. ФОТО 02.05.2023, 18:410 Огонь уничтожил автомобиль на трассе «Псков»
02.05.2023, 17:310 Псковских скейтбордистов призвали соблюдать технику безопасности 02.05.2023, 17:100 Елена Даньшова о дорожных работах в восточной части Великих Лук 02.05.2023, 17:080 Дефекты дорожного покрытия устраняют на улице Карла Маркса в Пскове 02.05.2023, 16:351 Дороги общего пользования начали ремонтировать в Псковском районе
02.05.2023, 15:350 Движение транспорта ограничат в Гдове на время легкоатлетического пробега 02.05.2023, 15:080 Десять человек пострадали в результате ДТП в Псковской области за неделю 02.05.2023, 14:400 Печорскому автомобилисту грозит уголовная ответственность за нетрезвое вождение 02.05.2023, 13:020 Одну полосу движения закроют на улице Яна Райниса в Пскове
02.05.2023, 12:401 Определен подрядчик, который выполнит ремонт дорог «картами» в Пскове 02.05.2023, 11:200 Один из водителей пострадал в ДТП с фургоном в Гдовском районе. ФОТО 02.05.2023, 10:310 Появились фотографии с места смертельного ДТП в Печорском районе 01.05.2023, 12:220 Бесплатный «Профсоюзный автобус» курсирует по маршруту №17 в Пскове 
30.04.2023, 18:321 Можно ли использовать водительские права в качестве удостоверения личности, пояснили россиянам 30.04.2023, 13:330 Водитель погиб в результате ДТП в Печорском районе 29.04.2023, 21:040 Не «лихачить» дорогах призвали псковских водителей мототранспорта 29.04.2023, 18:050 Два автомобиля столкнулись в Гдовском районе
29.04.2023, 17:260 Фура горела на трассе Р-23 перед псковскими Черняковицами. ВИДЕО 28.04.2023, 20:201 Избегать чрезмерной самоуверенности на дороге призвали псковских водителей 28.04.2023, 17:330 «Весне дорогу»: как улицы Пскова приводят в порядок 28.04.2023, 14:440 Четыре человека пострадали при лобовом столкновении Audi и Kia в Псковском районе
28.04.2023, 11:410 Старый асфальт снимают на автодороге Новгородка - Пушкинские Горы. ФОТО 28.04.2023, 09:260 Автомобиль с прицепом въехал в пассажирский автобус в Пскове. ФОТО 27.04.2023, 19:480 Имеющим инвалидность псковичам напомнили, как получить право на бесплатную парковку 27.04.2023, 15:510 Псковичей просят убрать транспорт из парковочных карманов на Завеличье
27.04.2023, 11:231 Забывшего обстоятельства смертельного ДТП под Псковом водителя лишат свободы 27.04.2023, 10:392 Движение автобусов по маршрутам №8 и №8а ограничено в Пскове 26.04.2023, 19:202 Владимир Кузь назвал преимущество литого асфальтобетона 26.04.2023, 19:000 Дорожные работы стартовали в нескольких районах Псковской области
26.04.2023, 19:001 Подрядчики заканчивают гарантийный ремонт дорог в Псковской области 26.04.2023, 18:400 Дефицита дорожных подрядчиков в Псковской области нет — Владимир Кузь 26.04.2023, 16:390 Движение транспорта по Пограничному проезду в Пскове закрыли до 5 мая 26.04.2023, 15:380 Автобус №16 в Пскове теперь будет заезжать на улицу Кузбасской Дивизии
26.04.2023, 14:470 Пешеходные тротуары у нас в зоне особого внимания – Александр Котов 26.04.2023, 13:562 Приставы за несколько часов арестовали в Пскове почти 80 автомобилей должников 26.04.2023, 13:160 Стартовал ремонт улицы Труда напротив псковской ГИБДД. ФОТО 26.04.2023, 12:440 Два автомобиля столкнулись у Дома офицеров в Пскове
26.04.2023, 10:331 Renault и Opel не разъехались на кольце в Пскове. ФОТО 26.04.2023, 09:420 «Вафельную» разметку обновили на перекрестке в центре Пскова 26.04.2023, 09:280 Водитель Renault при движении задним ходом по двору сбил великолучанина 26.04.2023, 08:271 Водителей троллейбусов обучат доброжелательности и созданию хорошего настроения
25.04.2023, 18:330 Компания «Мерседес-Бенц РУС» снова начнет работать в России 25.04.2023, 15:210 Соревнования по картингу прошли в Пскове 25.04.2023, 13:293 Александр Братчиков: Северный обход разгрузит Псков от транзитного транспорта 25.04.2023, 13:131 Участок дороги до «Михайловского» отремонтируют к Дням Пушкинской поэзии
25.04.2023, 12:150 Александр Котов призвал исходить из интенсивности движения при планировании ремонтов дорог 25.04.2023, 12:090 Временную конструкцию моста продолжат строить на Северном обходе Пскова в 2023 году 25.04.2023, 12:023 Озвучена новая причина провала дороги над подземным переходом в Великих Луках 25.04.2023, 11:583 На ремонт дороги Гверстонь - Крупп - Кулье обратил внимание Владимир Кузь
25.04.2023, 11:531 Более миллиарда рублей направили на ремонт улично-дорожной сети Пскова 25.04.2023, 11:482 На меры для безопасности дорожного движения в Псковской области потратят 425 млн рублей 25.04.2023, 11:441 На ремонты мостов в Псковской области в 2023 году направят 855 млн рублей 25.04.2023, 11:381 Около 200 км псковских дорог приведут в порядок по нацпроекту в 2023 году
25.04.2023, 11:360 Каждый год вместе со снегом в Псковской области тает асфальт – Антон Минаков 25.04.2023, 11:331 Заключен контракт на строительство второго пускового комплекса Северного обхода Пскова 25.04.2023, 11:310 Около 13 млрд рублей направят в дорожный фонд Псковской области в 2023 году 25.04.2023, 11:052 Пробка образовалась на дороге до кладбища «Орлецы» в Пскове на Радоницу
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.