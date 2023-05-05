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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Ребенок пострадал в результате ДТП в Пустошкинском районе

07.05.2023 12:20|ПсковКомментариев: 0

Ребенок пострадал в результате ДТП в Пустошкинском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, вечером 6 мая у деревни Криуха Пустошкинского района водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по автодороге Пустошка-Криуха-Щукино не справился с управлением, допустил занос и съехал в левый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП пострадала восьмилетняя девочка, ее госпитализировали в медучреждение. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции.

Теги: #ДТП
Источник: Псковская Лента Новостей
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