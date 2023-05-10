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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Водитель Chevrolet врезался в бетонное ограждение и погиб в Пустошкинском районе

10.05.2023 21:35|ПсковКомментариев: 0

Водитель врезался в бетонное ограждение и погиб в Пустошкинском районе 10 мая. Как корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло в 17.20 на 467-м километре автодороги Санкт-Петербург - Невель.

По предварительной информации, у деревни Красково водитель автомобиля Chevrolet, мужчина 1960 года рождения, не справился с управлением и совершил наезд на бетонное ограждение.

В результате ДТП водитель скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа.

Теги: #ДТП #авария
Источник: Псковская Лента Новостей
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