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Водитель Chevrolet врезался в бетонное ограждение и погиб в Пустошкинском районе

Водитель врезался в бетонное ограждение и погиб в Пустошкинском районе 10 мая. Как корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло в 17.20 на 467-м километре автодороги Санкт-Петербург - Невель.

По предварительной информации, у деревни Красково водитель автомобиля Chevrolet, мужчина 1960 года рождения, не справился с управлением и совершил наезд на бетонное ограждение.

В результате ДТП водитель скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа.