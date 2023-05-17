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Молодого человека сбил водитель ВАЗа в Великих Луках

Пешехода сбили в Великих Луках 20 мая. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, в 23:15 на улице Малышева у дома №31 водитель автомобиля ВАЗ, мужчина 1973 года рождения, совершил наезд на пешехода - мужчину 1996 года рождения, который двигался вне пешеходного перехода.

В результате ДТП пострадал пешеход, его доставили в медицинское учреждение.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, экстренных служб. Выясняются обстоятельства произошедшего.