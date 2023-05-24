АвтоМир / Происшествия / ДТП

Пассажирка пострадала в результате падения в автобусе в Пскове

Пассажирка пострадала в результате падения в автобусе в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, это произошло сегодня, 25 мая, в 12.17 у дома №1/3 на улице Советской (площадь Ленина).

Водитель автобуса ЛиАЗ, мужчина 1993 года рождения, применил экстренное торможение, в результате пассажирка упала. Женщине 1968 года рождения оказали медицинскую помощь. По предварительным данным, выявлена ушибленная рана теменной области. Госпитализация не потребовалась.

Причина, по которой водителю пришлось прибегнуть к экстренному торможению, и другие подробности происшествия уточняются.