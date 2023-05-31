Автомобиль ДПС попал в ДТП на улице Леона Поземского в Пскове. ФОТО

Движение транспорта на Ольгинском мосту в Пскове ограничат до 3 июля

Участки улицы Ипподромной и проспекта Энтузиастов в Пскове закроют для транспорта на три месяца

Проезд от улицы Гагарина к Заводской закроют в Пскове на месяц