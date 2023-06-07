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Водитель автомобиля Hyundai пострадал в ДТП в Локнянском районе

Легковой автомобиль съехал в кювет в Локнянском районе 6 июня, водитель пострадал. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, дорожно-транспортное происшествие произошло около 16.54 на 10-м километре автодороги Локня - Михайлов Погост. Водитель автомобиля Hyundai, мужчина 1955 года рождения, не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате ДТП пострадал сам водитель. Госпитализация не потребовалась.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативной группы.