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Женщина без прав на «Жигулях» угодила в кювет в Новоржевском районе, пострадали два человека

Два человека пострадали в ДТП в Новоржевском районе сегодня 11 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, сегодня около 1:30 у деревни Троснице водитель автомобиля «ВАЗ-2107», женщина 1983 года рождения, не имеющая права управления, на прямом участке дороги на большой скорости не справилась с управлением и съехала в кювет.

В результате ДТП пострадала сама водитель и пассажир 1978 года рождения. Они были доставлены в медицинское учреждение. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции