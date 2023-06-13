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Легковой автомобиль сбил опору освещения на улице Инженерной в Пскове. ФОТО

В Пскове водитель Hyundai Accent совершил наезд на две световые опоры. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, это произошло 12 июня в 16.55 у дома №88 на улице Инженерной.

По предварительным данным, водитель 1995 года рождения не справился с управлением и совершил наезд на две световые опоры. Одна из них упала на проезжую часть.

В результате столкновения водитель получил телесные повреждения.

Его доставили в областную больницу с травмами мягких тканей головы. Из больницы отпущен.

От прохождения медицинского освидетельствования на алкоголь водитель отказался.