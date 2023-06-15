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Виновного в ДТП на Красноармейской набережной в Пскове установят во время разбирательства в ГИБДД

Виновного в дорожной аварии на Красноармейской набережной в Пскове установят во время разбирательства в ГИБДД. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, столкновение двух автомобилей произошло 13 июня в 17.03 у дома №73 по улице Максима Горького, у перекрестка с Красноармейской набережной.

Столкнулись Renault под управлением мужчины 1961 года рождения и ВАЗ под управлением мужчины 1963 года рождения. Пострадавших нет. Автомобили получили технические повреждения.

Все обстоятельства происшествия будут установлены во время разбирательства в ГИБДД с участием водителей – участников ДТП.