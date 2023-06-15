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Женщина пострадала при съезде автомобиля в кювет в Опочецком районе

Женщина пострадала при съезде автомобиля в кювет в Опочецком районе 17 июня. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 14:30 на 12-м километре автодороги Опочка - Красногородск. По предварительной информации, водитель автомобиля Chevrolet, мужчина 1990 года рождения, не справился с управлением и совершил съезд в кювет.

В результате ДТП пострадала пассажирка - женщина 1962 года рождения, ее доставили в медицинское учреждение.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции.