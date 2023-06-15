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Ребенок на велосипеде пострадал после столкновения с ВАЗ в Островском районе

Ребенок на велосипеде пострадал после столкновения с ВАЗ в Островском районе 17 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, 17 июня 21.50 по улице Садовой в деревне Грызавино-2 Островского района ехала девочка-велосипедистка 2011 года рождения, управляя велосипедом Stels, она двигалась навстречу движению и выехала на проезжую часть. В результате девочка столкнулась с автомобилем ВАЗ под управлением мужчины 1978 года рождения.

В результате ДТП пострадала сама велосипедистка, ее госпитализировали. На месте происшествия работали сотрудники госавтоинспекции.