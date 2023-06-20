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Водитель Nissan пострадал после столкновения с автобусом в Великолукском районе

Водитель Nissan пострадал после столкновения с автобусом в Великолукском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 20 июня около 20.30 в Великолукском районе. На трассе Москва-Балтия столкнулись внедорожник Nissan и автобус, следовавший в Крым. В результате пострадал водитель автомобиля Nissan.

«По предварительной информации, иномарка съезжала на второстепенную дорогу и в этот момент в нее въехал следовавший сзади автобус», – отметили в УМВД.

На месте работают экстренные службы и сотрудники ГИБДД.