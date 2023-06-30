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16-летний мотоциклист влетел в Mercedes в Печорском районе

16-летний мотоциклист врезался в Mercedes в Печорском районе 28 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, в 17:25 в поселке Кривск водитель мотоцикла «Ирбис» 2007 года рождения не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Mercedes под управлением мужчины 1964 года рождения, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП пострадал мотоциклист. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции