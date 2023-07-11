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Владимир Папорт о причине резонансной аварии на Рижском проспекте: Это излишняя самоуверенность

Причину столкновения пяти автомобилей на Рижском проспекте в Пскове 8 июля назвал начальник ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Здесь ситуация простая: просто банальное несоблюдение правил дорожного движения и излишняя самоуверенность в управлении транспортным средством. Просто водитель "Волги", резко перестроившись в первую полосу, не успел никаким образом уже среагировать. Абсолютно трезв. Это самоуверенность», – рассказал Владимир Папорт.

Напомним, 8 июля на Рижском проспекте в Пскове столкнулись пять автомобилей. Дорожно-транспортное происшествие снял видеорегистратор.