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Двое водителей пострадали в результате ДТП в Опочецком районе

Двое водителей пострадали в результате ДТП в Опочецком районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОГИБДД МО МВД России «Опочецкий».

Фото здесь и далее: ОГИБДД МО МВД России «Опочецкий»

Дорожно-транспортное происшествие произошло на 22-м километре автодороги Опочка-Дубровка-граница с Республикой Беларусь 12 июля 01.35. Водитель Mercedes 1952 года рождения при осуществлении маневра обгона, в нарушении правил дорожного движения, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил лобовое столкновение с автомашиной Volkswagen под управлением мужчины 1991 года рождения, являющийся гражданином Республики Беларусь.

В результате ДТП участники получили телесные повреждения. Водитель Mercedes и пассажир автомашины Volkswagen, которым была оказана разовая медицинская помощь. От госпитализации отказались.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Опочецкий».