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Велосипедист пострадал при наезде автомобиля в Пскове

Велосипедист пострадал при наезде автомобиля в Пскове 12 июля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД УМВД России по Псковской области, дорожно-транспортное происшествие случилось у дома №47 на улице Юбилейной в 20.20.

Водитель автомобиля Nissan Almera, мужчина 1990 года рождения, при съезде с проезжей части на прилегающую территорию при повороте направо не уступил дорогу велосипедисту и совершил наезд на него.

Пострадал управлявший велосипедом мужчина 1996 года рождения. У него выявлены ушибы.

Водитель трезвый, добавили в ведомстве.