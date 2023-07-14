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Легковой автомобиль врезался в автобус ПАЗ в Пскове

Легковой автомобиль врезался в автобус ПАЗ в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД УМВД России по Псковской области, это произошло 13 июля в 18.10 у дома №45 по улице Железнодорожной.

Водитель автомашины Mazda3 1997 года рождения при выезде на дорогу с прилегающей территории не пропустила транспортное средство и совершила столкновение с движущимся автобусом ПАЗ под управлением водителя 1953 года рождения.

Водитель легкового автомобиля доставлена в областную больницу. Из больницы отпущена, у нее выявлены ушибы.

Транспортные средства получили технические повреждения.

В автобусе пассажиров не было, добавили в ведомстве.