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Велосипедиста госпитализировали в результате ДТП в Куньинском районе

Велосипедиста госпитализировали в результате ДТП в Куньинском районе 22 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении ГИБДД Великолукского района.

Фото здесь и далее: Отделение ГИБДД ОВД по Великолукскому району

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 19.25 у деревни Корнилово, на 451-м километре автодороги Москва-Балтия. Велосипедист ехал по тротуару, его вильнуло на проезжую часть, где мужчину сбил автомобиль Mitsubishi Outlander под управлением псковича 1988 года рождения, который двигался в одном направлении с велосипедистом.

В результате столкновения пострадал велосипедист. Его госпитализировали с несколькими закрытыми переломами.