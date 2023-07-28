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Сбившего в парке девушку электросамокатчика продолжают искать в Пскове

Неизвестный водитель электросамоката совершил наезд на пешехода в Финском парке в Пскове и скрылся. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в Госавтоинспекции УМВД России по городу, дорожно-транспортное происшествие произошло 16 июля в 23.05 вблизи дома №2 на улице Карла Маркса.

Фото здесь и далее: Госавтоинспекция УМВД России по городу Пскову

Неустановленный водитель электросамоката, двигаясь по пешеходной дорожке при наличии велосипедной дорожки, совершил наезд на пешехода и скрылся с места ДТП. В результате наезда пострадала девушка 2003 года рождения.

Тех, кто стал очевидцем произошедшего или владеет какой-либо информацией о данном дорожно-транспортном происшествии, просят позвонить по телефонам: 102, 59-38-40, 8-911-884-88-88.

Водителю, ставшему участником данного ДТП, предлагают самостоятельно обратиться в Госавтоинспекцию УМВД России по городу Пскову по указанным выше телефонам.

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