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Виновника смертельного ДТП продолжают искать в Новосокольническом районе

Полиция продолжает розыск виновника смертельного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Новосокольническом районе 25 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, 25 июля в период времени с 7:45 до 8:15 в деревне Пожары Новосокольнического района неизвестный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на пешехода и скрылся. От полученных травм женщина 1959 года рождения скончалась в больнице.

Сотрудники Госавтоинспекции просят очевидцев ДТП и владельцев автомашин, оборудованных видеорегистраторами, проезжавших данный участок дороги в указанное время, сообщить любую имеющуюся у них информацию для установления автомашины, а также личности водителя. Обращаться можно в МО МВД России «Новосокольнический» по телефону дежурной части.