АвтоМир / Происшествия / ДТП

Четверо детей и девушка пострадали в ДТП на улице Юбилейной в Пскове

Стали известны подробности дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими детьми на улице Юбилейной в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 3 августа около 8.57 у дома №5 на улице Комдива Кирсанова в Пскове произошло столкновение двух легковых автомобилей.

Водитель Renault Sandero, женщина 1971 года рождения, при повороте налево не уступила дорогу транспорту и совершила столкновение с движущейся во встречном направлении автомашиной Audi-80 под управлением мужчины 1997 года рождения.

Пострадали пассажиры Audi - ребенок 2013 года рождения (травма голени), девочка 2015 года рождения (ушибленная рана лица), девочка 2020 года рождения (ушиб позвоночника). Мальчик 2018 года рождения получил ушибы и перелом пальца руки. Также получила ушибы взрослая пассажирка - девушка 1996 года рождения. Таким образом, в ДТП пострадали пять пассажиров.

По факту ДТП проводится проверка.