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Велосипедист получил ушибы при столкновении с автомобилем в Стругах Красных

Велосипедист пострадал при столкновении с автомобилем в Стругах Красных. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 3 августа в 11.20 в полицию поступило сообщение о ДТП на перекрестке равнозначных дорог на улице Мелиораторов-Крестьянская в поселке Струги Красные.

Водитель Chevrolet, мужчина 1980 года рождения, совершил наезд на велосипедиста 1986 года рождения, который не уступил дорогу транспорту, имеющему преимущественное право проезда.

Велосипедист получил ушибы.