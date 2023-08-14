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Псковская область заняла 35 место в рейтинге регионов по аварийности на дорогах

Псковская область заняла 35 место в рейтинге регионов по аварийности на дорогах за I полугодие 2023 года. Об этом свидетельствует исследование, проведенное РИА Новости.

Количество ДТП с пострадавшими в январе-июне 2023 года на 100 тысяч единиц автотранспортных средств, которые включают автобусы, грузовые и легковые автомобили, в Псковской области составило 99. По сравнению с январем-июнем 2022 года этот показатель изменился на 6,9%. Число пострадавших в ДТП на 100 тысяч жителей региона в январе-июне 2023 года — 75,2.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

3 место - Ненецкий автономный округ;

18 место - Архангельская область;

20 место - Республика Карелия;

27 место - Калининградская область;

28 место - Мурманская область;

31 место - Санкт-Петербург;

46 место - Новгородская область;

56 место - Вологодская область;

60 место - Ленинградская область.

Согласно исследованию, в первом полугодии 2023 года, по данным МВД, в России были зарегистрированы 56,3 тысячи ДТП с пострадавшими, что на 5,1% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Число погибших в ДТП выросло по сравнению с первым полугодием 2022 года на 4,5%, а число раненых на – 4,9%.

Эксперты отмечают, что хотя аварийность на дорогах выросла в большинстве регионов, в некоторых было зафиксировано ее снижение.

Для оценки ситуации эксперты составили рейтинг регионов по аварийности на дорогах. В его основе лежит количество ДТП с пострадавшими в январе-июне 2023 года на 100 тысяч единиц автотранспортных средств, которые включают автобусы, грузовые и легковые автомобили. В рейтинг также включены данные изменения динамики ДТП с пострадавшими и числу пострадавших на 100 тысяч жителей региона.

Согласно исследованию, в целом по России по итогам первого полугодия 2023 года на 100 тысяч единиц автотранспорта приходится 96,9 ДТП с пострадавшими. Это больше, чем по итогам первого полугодия предыдущего года (92,6 ДТП с пострадавшими). Лучше общероссийского уровня ситуация в 34 регионах. Эксперты также отмечают, что этот показатель в разных регионах существенно различается – разница между самым низким и самым высоким достигает более чем 20 раз.