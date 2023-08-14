АвтоМир / Происшествия / ДТП

Три человека пострадали в результате ДТП в Палкинском районе

Три человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Палкинском районе 14 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на 12 километре автодороги Васильево - Бобьяково - Филатова Гора Палкинского района. Водитель автомобиля Honda, мужчина 1978 года рождения, не справился с управлением и съехал в кювет. По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате ДТП пострадал сам водитель, женщина-пассажир 1950 года рождения, и мужчина-пассажир 1947 года рождения. Водителя и пассажиров госпитализировали в Псковскую областную больницу.